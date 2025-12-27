James Cameron'dan "Avatar" açıklaması. Serinin devam etmesi bu filme bağlı
27.12.2025 10:49
NTV - Haber Merkezi
Oscar ödüllü usta yönetmen James Cameron, şimdilerde üçüncü filmiyle gündem olan "Avatar" serisinin geleceği hakkında konuştu.
James Cameron imzalı, gişe rekortmeni "Avatar" serisinin üçüncü filmi "Avatar: Ateş ve Kül" izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü yönetmen, serinin geleceğinin üçüncü filmin gişe başarısına bağlı olduğunu söyledi.
"Avatar: Ateş ve Kül" başarısız olursa halihazırda planlanan Avatar 4 ve Avatar 5'in rafa kalkacağını varsayan Cameron, filmlerin hikayesini basın toplantısıyla açıklayacağını belirtti.
"Bu serüvenin bundan sonra devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Umarım devam eder" diyen ünlü yönetmen, "Eğer Avatar 4 ve 5’i yapamazsak, bir basın toplantısı düzenler ve ne yapmayı planladığımızı anlatırım" ifadelerini kullandı.
SENARYOLARI KİTAPLAŞTIRABİLİR
Bir diğer planının ise Avatar filmlerini senaryolaştırmak olduğunu belirten Cameron, Avatar evreninin hikaye derinliğinin buna uygun olduğunu vurguladı.
Ancak Cameron'ın böyle bir basın toplantısı düzenlemesine gerek kalmayabilir. Çünkü "Avatar: Ateş ve Kül" vizyona girdikten sonraki ilk haftasında dünya genelinde 450 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin yeni yılda da gişe başarısını sürdürmesi bekleniyor.
"Avatar Ateş ve Kül", Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.
James Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte kaleme aldığı filmde; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi'nin arasında olduğu ünlü isimler rol alıyor.
"SAĞLIĞIM YERİNDE"
Son iki Avatar filmini yönetip yönetmeyeceği bilinmeyen 71 yaşındaki James Cameron, daha önce Avatar 4 itibariyle yönetmenlik bayrağını devretmek istediğini söylese de üçüncü film öncesi fikrini değiştirdi.
Bir sonraki devam filmini kendisinin yönetmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirten ünlü yönetmen, sağlığının da yerinde olduğunu ifade etti.
MİLYARDERLER KULÜBÜNE GİRDİ
Öte yandan Avatar: Ateş ve Kül vizyona girmeden önce Cameron’ın serveti 1,1 milyar dolara ulaştı. Bu başarıyı sadece filmleriyle elde eden Cameron, Hollywood'un milyarder yönetmenlerden biri oldu.