James Cameron'dan "Avatar" açıklaması. Serinin devam etmesi bu filme bağlı

Son iki Avatar filmini yönetip yönetmeyeceği bilinmeyen 71 yaşındaki James Cameron, daha önce Avatar 4 itibariyle yönetmenlik bayrağını devretmek istediğini söylese de üçüncü film öncesi fikrini değiştirdi.

Bir sonraki devam filmini kendisinin yönetmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirten ünlü yönetmen, sağlığının da yerinde olduğunu ifade etti.