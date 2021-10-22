Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı

Hollywood'un yıldız isimlerinden Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı.

Haberler 22.10.2021 - 10:08

Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı - 1
Halloween filmindeki Laurie Strode rolüyle tanınan ABD’li Jamie Lee Curtis’in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu duyurdu.


Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı - 2
25 yaşında olan Ruby, geçen yıl ailesine kadın olmak istediğini dile getirdi. People’a konuşan Ruby, anne ve babasına hakkımda bilmedikleri bir şeyi onlara söyleme ihtimali "Korkutucuydu" dedi.


Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı - 3
Ruby, ailesine durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını, ikisinin de kendisini hemen geri aradığını söyledi.


Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı - 4
Curtis ise bunu duyduğu zaman çok duygusallaştığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.
Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı - 5
Ruby’nin bu süreç boyunca her türlü desteği ailesinden gördüğü de aktarıldı.

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