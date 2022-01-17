Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim

Her zaman ablasının yanında olduğunu söyleyen Jamie Lynn, "Bu arada lütfen yanında olmadığımı veya bir şeyler uydurduğumu anlatmaya devam etmeyi bırak. Sana kaç kez ulaştığımı, desteklediğimi ve yardımcı olmaya çalıştığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu utanç verici ve durması gerekiyor. Seni seviyorum" diye yazdı.



