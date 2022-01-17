Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim

Jamie Lynn Spears, ablası Britney Spears'la kamuoyu önünde yaptığı tartışmalara son vermek istediğini açıkladı.

Haberler 17.01.2022 - 15:48

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 1

Jamie Lynn Spears cumartesi Instagram hikayesinde pop yıldızı ablasına yalvararak utanç verici laf dalaşını bitirmek istediğini belirtti. 30 yaşındaki Jamie Lynn uzunca gönderisini 40 yaşındaki ablasına, "Britney sadece beni ara" diyerek başladı.

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 2

Ünlü oyuncu "Birçok kez seninle doğrudan konuşmayı ve bunu kız kardeşlerin yapması gerektiği gibi özel olarak halletmeyi denedim ama yine de her şeyi kamuoyuna açık platformlarda yapmayı seçiyorsun" dedi.

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 3

Her zaman ablasının yanında olduğunu söyleyen Jamie Lynn, "Bu arada lütfen yanında olmadığımı veya bir şeyler uydurduğumu anlatmaya devam etmeyi bırak. Sana kaç kez ulaştığımı, desteklediğimi ve yardımcı olmaya çalıştığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu utanç verici ve durması gerekiyor. Seni seviyorum" diye yazdı.

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 4

Aktris, 18 Ocak'ta çıkacak Things I Should Have Said (Anlatmam Gereken Şeyler) adlı kitabının tanıtımı için Good Morning America programında verdiği röportajda ablasının bugüne kadarki en büyük destekçisi olduğunu söylemişti.


Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 5

Ancak Britney Spears'a yakın bir kaynak; pop yıldızının kardeşinin bu ifadelerine inanmadığını ve daha fazla kitap satmak için yaptığını söylediği aktardı.

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 6

Britney Spears son dönemde özellikle kız kardeşini hedef alarak ailesine sert eleştiriler yöneltiyor.

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 7

10 yıldan uzun bir süre hem kişisel hem de iş hayatını vasilik uygulamasının belirlediği pop yıldızı kısa süre önce yaptığı açıklamada "Ailem hayallerimi yüzde 100 milyar mahvetti ve beni deli gibi göstermeye çalıştı" demişti

Jamie Lynn Spears ablası Britney Spears'a seslendi: Laf dalaşını bitirelim - 8

Kasımda görülen davayla Britney Spears vasilik düzenlemesinden kurtulmuştu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER