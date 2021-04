Jana Kramer ile Mike Caussin ihanet yüzünden boşanıyor

ABD’li şarkıcı Jana Kramer (37) ile eski futbolcu Mike Caussin (34) bundan altı yıl önce evlendi.

İki çocukları olan çift bir süre önce evliliği sürdürmek için sadakatin şart olduğu mesajını veren The Good Fight: Wanting to Leave, Choosing to Stay isimli bir kitap yazdılar. Ancak Jana Kramer, kitabın yayımlanmasından sadece yedi ay sonra eşi tarafından aldatıldığını açıklayarak boşanmaya karar verdi.