Jana Kramer ile Mike Caussin ihanet yüzünden boşanıyor

Evliliği sürdürmek için sadakakin şart olduğunu anlatan bir kitap yazan Jana Kramer ile Mike Caussin ihanet yüzünden boşanma kararı aldı.

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23.04.2021 - 08:05

ABD’li şarkıcı Jana Kramer (37) ile eski futbolcu Mike Caussin (34) bundan altı yıl önce evlendi.

İki çocukları olan çift bir süre önce evliliği sürdürmek için sadakatin şart olduğu mesajını veren The Good Fight: Wanting to Leave, Choosing to Stay isimli bir kitap yazdılar. Ancak Jana Kramer, kitabın yayımlanmasından sadece yedi ay sonra eşi tarafından aldatıldığını açıklayarak boşanmaya karar verdi.

Boşanma davası açan Jana Kramer, Instagram hesabında yaptığı açıklamada, “Çok sevdim, çok savaştım, bağışladım, sahip olduğum her şeyi verdim ama artık verecek bir şeyim kalmadı” diyerek ayrılığı duyurdu.

Evliliğe, sevgiye ve ilişkiyi yeniden inşa etmeye hâlâ inandığını ancak artık aldatılmayla savaşamadığını belirten Jana Kramer, paylaşımında “Çok kötüydüm. Şimdi benim için iyileşme zamanı” dedi.

People dergisine konuşan çifte yakın bir kaynak, Mike Caussin’ın eşini aldattığını ve güvenini yok ettiğini söyledi.





Öte yandan daha önce seks bağımlılığı tedavisi gören Caussin, eşini 2016 yılında da aldatmıştı.