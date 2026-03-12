Jandarma flamingo nöbetinde. Drone'la takip ediliyor, 24 saat nöbet tutuluyor

Ergüden, bölgede bulunan ve alanı gezmeye gelen vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan, özellikle flamingoların bulunduğu alanlarda silah atışı yapılmaması, yüksek ses çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınılması ve kuşların bulunduğu bölgelere gereksiz şekilde yaklaşılmaması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çünkü bu tür davranışlar kuşların ürkmesine ve yaşam alanlarını terk etmesine neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ergüden, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olarak yalnızca flamingolar değil, sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.