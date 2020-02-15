Jane Fonda: Artık kendimi kestirmeyeceğim

Hollywood’un usta oyuncusu Jane Fonda, Elle Kanada dergisinin Mart 2020 sayısına kapak oldu.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 82 yaşındaki oyuncu, “Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım. Ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim” açıklaması yaptı.
“Özellikle sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarım konusunda daha şeffaf ve dürüst olmaya çalışıyorum” diyen Fonda, “Yabani hayvan görünümlü fotoğraflarımı paylaşıyorum. Bir defasında dişimin dışarıda kaldığı fotoğrafı paylaştım” diye ekledi.
Washington’da her cuma kongre binasi önündeki iklim değişikliği eylemlerine katılan ABD'li aktris, defalarca elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.