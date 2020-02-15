Jane Fonda: Artık kendimi kestirmeyeceğim

Bugüne dek defalarca estetik operasyon yaptıran Hollywood'un usta oyuncusu Jane Fonda, "Daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim" dedi.

Hollywood’un usta oyuncusu Jane Fonda, Elle Kanada dergisinin Mart 2020 sayısına kapak oldu.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 82 yaşındaki oyuncu, “Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım. Ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim” açıklaması yaptı.

Daha önce verdiği bir röportajda yaptırdığı işlemlerle “Kendime bir 10 yıl satın aldım” diyen Fonda, “Gençken yemek bozukluğuyla mücadele ettim. Kendimi kabullenmek için her geçen gün çabalıyordum. Benim için kolay olmadı” şeklinde konuştu.

“Özellikle sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarım konusunda daha şeffaf ve dürüst olmaya çalışıyorum” diyen Fonda, “Yabani hayvan görünümlü fotoğraflarımı paylaşıyorum. Bir defasında dişimin dışarıda kaldığı fotoğrafı paylaştım” diye ekledi.  

Washington’da her cuma kongre binasi önündeki iklim değişikliği eylemlerine katılan ABD'li aktris, defalarca elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Eylemleri İsveçli 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'den ilham alarak düzenlediklerini söyleyen Fonda, “Greta’nin söylediği gibi iklim değişikliğine bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER