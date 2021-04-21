Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup

Aralarında Amerikalı oyuncular Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix ile Narcos dizisi yıldızı Wagner Moura'nın da yer aldığı ünlü isimler ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir açık mektup yayımladı.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 08:30

Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 1
Aralarında oyuncular Leonardo DiCaprioJane Fonda ve Joaquin Phoenix’in de olduğu pek çok ünlü isim, ABD Başkanı Joe Biden’a Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile herhangi bir çevre anlaşması imzalamaktan kaçınma  çağrısı yaptı.
Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 2
Sanatçılar tarafından imzalanan açık mektup, ABD öncülüğünde iklim kriziyle mücadele etmek için düzenlenecek ve Bolsonaro ile birlikte pek çok dünya liderinin bir araya geleceği çevrim içi zirveden önce yayımlandı.
Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 3

ABD ve Brezilya, şubat ayından beri ikili görüşmeler yapıyor ve Bolsonaro'nun çevre bakanı, Amazon ormanlarının korunması için ABD'den mali destek alma isteği hakkında açık sözlü davrandı.

Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 4

Sanatçılar, Brezilya'nın muhafazakar lideriyle olası bir anlaşma konusunda endişelerini dile getiren yerli halkın ve sivil toplum gruplarının yanında olduklarını belirtti.

Mektup, Amazon Watch dahil olmak üzere birçok kar amacı gütmeyen grup tarafından desteklendi.

Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 5
Mektupta, “Yönetiminizi, çağrıları dinlemeye ve şu anda Brezilya ile herhangi bir anlaşmaya varmamaya davet ediyoruz” denildi.
Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 6
Sanatçılar ayrıca, "Bu kritik ekosistemin bütünlüğü, Bolsonaro yönetiminin yağmur ormanlarına ve onun yerli sakinlerine yönelik ormansızlaşma politikası, yangınlar ve insan haklarına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere artan tehditler nedeniyle yok olma noktasına yaklaşıyor" ifadesini kullandı.
Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 7

Dün yayımlanan mektubun imzacıları arasında şarkıcılar Gilberto Gil ve Caetano Veloso gibi Brezilyalı ünlülerin yanı sıra Netflix dizisi Narcos'un yıldızı Wagner Moura da yer alıyor.

Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup - 8

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