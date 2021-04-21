Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup

ntv.com.tr 21.04.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 08:30
ABD ve Brezilya, şubat ayından beri ikili görüşmeler yapıyor ve Bolsonaro'nun çevre bakanı, Amazon ormanlarının korunması için ABD'den mali destek alma isteği hakkında açık sözlü davrandı.
Sanatçılar, Brezilya'nın muhafazakar lideriyle olası bir anlaşma konusunda endişelerini dile getiren yerli halkın ve sivil toplum gruplarının yanında olduklarını belirtti.
Mektup, Amazon Watch dahil olmak üzere birçok kar amacı gütmeyen grup tarafından desteklendi.
Dün yayımlanan mektubun imzacıları arasında şarkıcılar Gilberto Gil ve Caetano Veloso gibi Brezilyalı ünlülerin yanı sıra Netflix dizisi Narcos'un yıldızı Wagner Moura da yer alıyor.