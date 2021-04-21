Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup

Aralarında Amerikalı oyuncular Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix ile Narcos dizisi yıldızı Wagner Moura'nın da yer aldığı ünlü isimler ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir açık mektup yayımladı.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 21.04.2021 - 07:53

Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix’in de olduğu pek çok ünlü isim, ABD Başkanı Joe Biden’a Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile herhangi bir çevre anlaşması imzalamaktan kaçınma çağrısı yaptı. Aralarında oyuncularve’in de olduğu pek çok ünlü isim, ABD Başkanı Joe Biden’a Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile herhangi bir çevre anlaşması imzalamaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Sanatçılar tarafından imzalanan açık mektup, ABD öncülüğünde iklim kriziyle mücadele etmek için düzenlenecek ve Bolsonaro ile birlikte pek çok dünya liderinin bir araya geleceği çevrim içi zirveden önce yayımlandı.

ABD ve Brezilya, şubat ayından beri ikili görüşmeler yapıyor ve Bolsonaro'nun çevre bakanı, Amazon ormanlarının korunması için ABD'den mali destek alma isteği hakkında açık sözlü davrandı.

Sanatçılar, Brezilya'nın muhafazakar lideriyle olası bir anlaşma konusunda endişelerini dile getiren yerli halkın ve sivil toplum gruplarının yanında olduklarını belirtti. Mektup, Amazon Watch dahil olmak üzere birçok kar amacı gütmeyen grup tarafından desteklendi.

Mektupta, “Yönetiminizi, çağrıları dinlemeye ve şu anda Brezilya ile herhangi bir anlaşmaya varmamaya davet ediyoruz” denildi.

Sanatçılar ayrıca, "Bu kritik ekosistemin bütünlüğü, Bolsonaro yönetiminin yağmur ormanlarına ve onun yerli sakinlerine yönelik ormansızlaşma politikası, yangınlar ve insan haklarına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere artan tehditler nedeniyle yok olma noktasına yaklaşıyor" ifadesini kullandı.

Dün yayımlanan mektubun imzacıları arasında şarkıcılar Gilberto Gil ve Caetano Veloso gibi Brezilyalı ünlülerin yanı sıra Netflix dizisi Narcos'un yıldızı Wagner Moura da yer alıyor.