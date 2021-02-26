Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Fonda, Ellen Show’da, Covid-19 aşısı vurulduğunu söyleyerek, kendisini izleyenlere de aşı olma çağrısı yaptı. Aşı sonrası kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Fonda, “Şanslıyım ki, vücudum aşıya herhangi bir reaksiyon göstermedi” dedi. Fonda ayrıca, “Hala maske takıyorum ve hala sosyal mesafeye dikkat ediyorum” diye de ekledi.