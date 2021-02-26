Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım

ntv.com.tr 26.02.2021 - 09:32
Ünlü Hollywood ikonu Jane Fonda, doğal beyaz saçlarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, artık saçlarını sarıya boyamayacağını açıkladı. Geçen yıl Oscar törenine de beyaz saçlarıyla çıkan Fonda, neden beyaz saçlı olmayı tercih ettiğini katıldığı TV programında anlattı.
“ÇOK FAZLA ZAMANIMI ÇÖPE ATTIM”
Ellen adlı TV şovunda programın sunucusu Ellen DeGeneres, Fonda’nın beyaz saçlarına dikkat çekerek, ünlü oyuncunun doğal saçlarını çok beğendiğini söyleyince, 83 yaşındaki Fonda, “Ben de böyle seviyorum, beyaz bırakmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
Oscar’lı yldız, “Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım” ifadesini kullandı.
ESTETİK OPERASYONLARA SON VERDİ
Geçen yıl Elle Kanada dergisine kapak olan ünlü yıldız, “Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım. Ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim” açıklamasıyla dikkat çekmişti. “Özellikle sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarım konusunda daha şeffaf ve dürüst olmaya çalışıyorum” diyen Fonda, “Yabani hayvan görünümlü fotoğraflarımı paylaşıyorum. Bir defasında dişimin dışarıda kaldığı fotoğrafı paylaştım” diye eklemişti.
AŞI ÇAĞRISI YAPTI
Fonda, Ellen Show’da, Covid-19 aşısı vurulduğunu söyleyerek, kendisini izleyenlere de aşı olma çağrısı yaptı. Aşı sonrası kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Fonda, “Şanslıyım ki, vücudum aşıya herhangi bir reaksiyon göstermedi” dedi. Fonda ayrıca, “Hala maske takıyorum ve hala sosyal mesafeye dikkat ediyorum” diye de ekledi.
Geçen yıl Washington’da her cuma kongre binasi önündeki iklim değişikliği eylemlerine katılan ABD'li aktris, defalarca elleri kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Eylemleri İsveçli 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'den ilham alarak düzenlediklerini söyleyen Fonda, “Greta’nin söylediği gibi iklim değişikliğine bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.
“ARTIK KIYAFET ALMAYACAĞIM”
Fonda, istikrarlı bir çevreci olduğunu kanıtlamak için artık kıyafet satın almayacağını da açıklamıştı. İki Oscar’lı oyuncu, The Times’a verdiği röportajda, “Neredeyse 83 yaşında oluyorum, nasıl bir zaman kaybı... Neden saçıma kimyasal koymaya devam ediyorum ki? Asla yeni bir kıyafet almayacağıma dair yeminimle uyumlu bir karar” diye konuşmuştu.
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALACAK
Monster-In-Law, 9 To 5 ve Julia filmleriyle tanınan Fonda, 1972’de Klute filmiyle, 1979’da da Coming Home ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. Sinema kariyerinde 60’ıncı yılını kutlayan Fonda, bu yıl Altın Küre’de Yaşam Boyu Başarı ödülünü alacak.