Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile uzay gezisine çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 17:35

Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 1

Kazakistan’daki Baykonur Üssü’nde TSİ 10.38’de gerçekleşen fırlatma töreni, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un resmi sitesinde canlı yayınlandı.

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Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 2

Japon milyarder Maezawa, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığında Soyuz MS-20 ile uzay yolculuğuna çıkan ile asistanı Hirano Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı. 

Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 3

Böylece UUİ, 2009’dan bu yana ilk turistlerini ağırlayacak.

Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 4

Moskova’daki Yuri Gagarin Kosmonot Hazırlama Merkezi’nde yaklaşık 6 ay eğitim gören Japon milyarder Maezawa ile asistanı, UUİ’de 12 gün kalacak. 20 Aralık’ta da Dünya'ya dönecek.

Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 5

İşte diğer kareler...

Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 6
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 7
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 8
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 9
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 10
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 11
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 12
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 13
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 14
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 15
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 16
Japon milyarder Yusaku Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi - 17

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