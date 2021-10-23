Japon Prenses Mako evlilik öncesi İmparator Naruhito ile görüştü

Sarayda yaklaşık 3,5 saat süren kabulde Komuro'nun, Fumihito ve eşi Veliaht Prenses Kiko'ya, yaşamayı planladıkları ABD'deki hayat ile ailesinin mali durumuna ilişkin bilgi verdi. İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaiçoo) göre Mako ve Komuro'nun, evliliğe ilişkin yasal evrakları gelecek hafta ilgili kuruluşa teslim etmesi bekleniyor.