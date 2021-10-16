Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor

Açıklamaya göre, genç çift, 26 Ekim'de yerel bir belediyede resmen evlenecek. Evlendikten sonra sivil vatandaş statüsüne inecek Mako, kraliyet sarayında İmparatorluk Ailesi büyüklerinin mezarlarına veda ziyareti yapacak. Mako, daha sonra Japonya İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra önceki İmparator ve ailesine veda edecek.