Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor

Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçen hatta hakkı olan 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddeden Japon Prenses Mako ile evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı Komuro Kei, üç yıl sonra buluşacak. Ülkedeki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:58

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 1

Kyodo ajansının, İmparatorluk İşleri Ajansı'nın (Kunaiço), Japonya Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Mako'nun evliliğine ilişkin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, damat adayı Komuro Kei hafta başında, Prenses Mako'nun anne ve babasını ziyaret edecek. 

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 2

Bu ziyaretin, yaşadığı ABD'den dönen Komuro ile Japonya'da yaşayan Prenses Mako'nun 2018 sonrası ilk buluşması olacağı belirtildi.

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 3

Açıklamaya göre, genç çift, 26 Ekim'de yerel bir belediyede resmen evlenecek. Evlendikten sonra sivil vatandaş statüsüne inecek Mako, kraliyet sarayında İmparatorluk Ailesi büyüklerinin mezarlarına veda ziyareti yapacak. Mako, daha sonra Japonya İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra önceki İmparator ve ailesine veda edecek.

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 4

Evliliğin akabinde düzenlenecek basın toplantısında çift, yeni hayatlarına yönelik soruları yanıtlayacak. Ülkedeki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 5

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor - 6
Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​ Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.

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