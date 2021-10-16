Japon Prenses Mako ile Komuro Kei üç yıl sonra buluşuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:58
Kyodo ajansının, İmparatorluk İşleri Ajansı'nın (Kunaiço), Japonya Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Mako'nun evliliğine ilişkin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, damat adayı Komuro Kei hafta başında, Prenses Mako'nun anne ve babasını ziyaret edecek.
Bu ziyaretin, yaşadığı ABD'den dönen Komuro ile Japonya'da yaşayan Prenses Mako'nun 2018 sonrası ilk buluşması olacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, genç çift, 26 Ekim'de yerel bir belediyede resmen evlenecek. Evlendikten sonra sivil vatandaş statüsüne inecek Mako, kraliyet sarayında İmparatorluk Ailesi büyüklerinin mezarlarına veda ziyareti yapacak. Mako, daha sonra Japonya İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra önceki İmparator ve ailesine veda edecek.
Evliliğin akabinde düzenlenecek basın toplantısında çift, yeni hayatlarına yönelik soruları yanıtlayacak. Ülkedeki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.
Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.