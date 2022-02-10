Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı

Japonya'da Covid-19 testi pozitif çıkan Prenses Yoko'da akciğer iltihabı tespit edildiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:31

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı - 1

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), virüs testi pozitif çıkan Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konulduğunu açıkladı. 

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı - 2

Yoko'nun, virüs tanısı sonrası kaldırıldığı İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesi'nden, Tokyo Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı - 3

38 yaşındaki Prenses Yoko'nun birkaç gün önce görüştüğü ablası Prenses Akiko'nun virüs testinin ise negatif olduğu duyuruldu. Kunaicho, Saray Ailesi içerisinde olası vakaların araştırıldığını aktardı.

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı - 4

Yoko'nun önceki gün virüse yakalanması, " İmparatorluk ailesindeki ilk Covid-19 vakası" olarak kayda geçmişti. 

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı - 5

Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito'nun kuzeni olan ve 2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun kızı.

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