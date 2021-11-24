Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor

Japonya'nın bugüne dek adı pek duyulmamış Prensesi Aiko, kraliyet görevlerini üstlenmeye başlıyor. Ancak gelecek ay 20 yaşına girecek olan Aiko taç takamayacak, çünkü bunun için bütçede para ayrılmadı.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 16:16

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 1

19 yaşındaki Japonya Prensesi Aiko, gelecek ay 20 yaşına girmesiyle birlikte kraliyet görevlerini üstlenmeye başlıyor.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako’nun kızı olan Aiko, Covid salgını nedeniyle yeni bir taç ve mücevher seti takamayacak.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 2

Okul yıllarında zorbalığa maruz kalması ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmesiyle bilinen Aiko, aylarca okulundan uzak kalmıştı.

1 Aralık’ta 20 yaşına girecek olan Prenses, kraliyet adına resmi etkinliklerde ve galalarda boy göstermeye başlayacak.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 3

Yeni görevlendirilmesi esnasında Aiko, kuzenleri Mako Komuro, Prenses Mako, Prenses Kako gibi yeni mücevher setiyle ödüllendirilmek yerine ikinci el mücevheri ödül olarak alacak.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 4

Tokyo’daki Gakushuin Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan Prenses Aiko’ya halası Sayako Kuroda’nın tacı hediye edilecek. Çünkü Covid-19 salgını nedeniyle kraliyet bütçesinde küçülmeye gidildi.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 5

Çocukluğunda arkadaşları tarafından aşağılanma sorunu yaşayan ve anksiyete (kaygı) tedavisi gören Aiko, 2010 yılında okulundan uzaklaşmak zorunda kaldı. Daha sonra günde sadece üç saat okuluna dönen Aiko, eksiklerini özel derslerle takviye etti. Bir yıl sonra da zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 6

Piyano ve keman çalmayı bilen Aiko, okula dönünce orkestraya katıldı ve İngilizce öğrendi.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 7

Prensesin sekizinci doğum gününde kaligrafi, ip atlama ve şiir yazma gibi ilgi alanları olduğu duyurulmuştu.

Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 8
Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor - 9

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