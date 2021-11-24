Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 16:16
19 yaşındaki Japonya Prensesi Aiko, gelecek ay 20 yaşına girmesiyle birlikte kraliyet görevlerini üstlenmeye başlıyor.
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako’nun kızı olan Aiko, Covid salgını nedeniyle yeni bir taç ve mücevher seti takamayacak.
Okul yıllarında zorbalığa maruz kalması ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmesiyle bilinen Aiko, aylarca okulundan uzak kalmıştı.
1 Aralık’ta 20 yaşına girecek olan Prenses, kraliyet adına resmi etkinliklerde ve galalarda boy göstermeye başlayacak.
Yeni görevlendirilmesi esnasında Aiko, kuzenleri Mako Komuro, Prenses Mako, Prenses Kako gibi yeni mücevher setiyle ödüllendirilmek yerine ikinci el mücevheri ödül olarak alacak.
Tokyo’daki Gakushuin Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan Prenses Aiko’ya halası Sayako Kuroda’nın tacı hediye edilecek. Çünkü Covid-19 salgını nedeniyle kraliyet bütçesinde küçülmeye gidildi.
Çocukluğunda arkadaşları tarafından aşağılanma sorunu yaşayan ve anksiyete (kaygı) tedavisi gören Aiko, 2010 yılında okulundan uzaklaşmak zorunda kaldı. Daha sonra günde sadece üç saat okuluna dönen Aiko, eksiklerini özel derslerle takviye etti. Bir yıl sonra da zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Piyano ve keman çalmayı bilen Aiko, okula dönünce orkestraya katıldı ve İngilizce öğrendi.
Prensesin sekizinci doğum gününde kaligrafi, ip atlama ve şiir yazma gibi ilgi alanları olduğu duyurulmuştu.