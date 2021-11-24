Japonya Prensesi Aiko kraliyet görevlerine başlıyor

Çocukluğunda arkadaşları tarafından aşağılanma sorunu yaşayan ve anksiyete (kaygı) tedavisi gören Aiko, 2010 yılında okulundan uzaklaşmak zorunda kaldı. Daha sonra günde sadece üç saat okuluna dönen Aiko, eksiklerini özel derslerle takviye etti. Bir yıl sonra da zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.