Japonlar güne Yuto Nagatomo ile başlıyor
Geçen yıl devre arasında geldiği Galatasaray'da performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan, bu yıl ise hem Dünya Kupası'ndaki performansı hem de takımdaki formuyla örnek isimleri başında gösterilen Yuto Nagatomo, ülkesi Japonya'daki televizyon programlarına spor eğitimi veriyor.
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1Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, futbolun dışındaki hayatında da hareketli bir isim...
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Aynı zamanda bir Yoga hocası olan Japon futbolcunun, bu konuda yazdığı kitaplar da bulunuyor.
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3Nagatomo'nun İstanbul'daki evinde çekilen görüntüler, ülkesinde televizyon programlarında gösterilmeye başlandı.
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4Tokyo TV'de hafta içi bazı sabahlar, 'Yuto Nagatomo ile sabah egzersizi' isimli programda oyuncunun yaptığı hareketler ekrana getiriliyor.
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5Galatasaraylı futbolcu Yoga hareketleri ve çeşitli egzersizlerle Tokyoluların karşısına çıkıyor, kendisi İstanbul'dayken vatandaşlarına sabah saatlerinde yoga ve egzersiz hareketleri yaptırarak, fizik kondisyon yönetimini gösteriyor.
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Yuto Nagatomo'nun bilinmeyenleri
-2013 yılında Nagatomo’nun model olarak alındığı “Yuuto kun ga iku” yani “Yuuto’cuk gidiyor” adlı 26 bölümlük çizgi filmi yapıldı.
-Japon futbolcu da bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyor. 2015 yılında kendi adına kurduğu Futbol Akademisi ile minik Japonların iyi bir futbolcu olması için çalışıyor.
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- Nagatomo aynı zamanda yazarlık da yapıyor. İlk kitabı 2011’de basılan Nagatomo'nun tam 6 kitabı bulunuyor. Nagatomo'nun yazarlık yelpazesi de hayli geniş. Japon futbolcu, antrenman taktikleri, yoga-meditasyon ve yemek konularındaki kitaplarıyla dikkat çekiyor.
-Sağlıklı beslenmeye önem veren sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapan Japon futbolcunun, sağlık malzemeleri ve yemek hizmeti sunan bir şirketi de bulunuyor.