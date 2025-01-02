Japonların sofralarından eksik etmediği 10 besin: Uzun ömürlerinin sırrı ortaya çıktı
Aktif yaşam tarzı, stresten kaçınmak, düşük alkol ve sigara tüketimi gibi pek çok etken, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Uzmanlar, dengeli beslenmenin de çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığını her fırsatta dile getiriyor. Dünyanın yaşam süresi en uzun ülkelerinden olan Japonya'da sağlıklı beslenme alışkanlıkları epey yaygın. Öyle ki tatlılarda bile daha az şeker ve kalorisi düşük ürünler kullanılıyor. Sofralarına gelen ürünlerin, doğal içerikli olmasına özen gösteren Japonlar, bu besinlerden asla vazgeçemiyor.
FERMENTE GIDALAR
Japonya'da özellikle kahvaltılarda sıkça tüketilen nattō, fermente soya fasulyesinden yapılır. Nattō, güçlü probiyotik özellikler gösterir ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Nattō, kemik sağlığını destekleyen K2 vitamini açısından da zengindir. Bu vitamin, kemik mineralizasyonunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir.