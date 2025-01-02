Japonların sofralarından eksik etmediği 10 besin: Uzun ömürlerinin sırrı ortaya çıktı

DENİZ ÜRÜNLERİ

Japon mutfağı, balık ve diğer deniz ürünlerine büyük bir odaklanma sağlar. Somon, ton balığı, uskumru, sardalya gibi balıklar günlük öğünlerde bulunur. Ayrıca deniz yosunu, karides, kalamar gibi deniz ürünleri de tüketilir.

Balık, özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleriyle zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, iltihapları azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Balık ve deniz ürünleri, vücuda yüksek kaliteli protein sağlar. Kasların onarılmasına ve büyümesine yardımcı olur.

Balık, kırmızı ete göre daha düşük doymuş yağ içerdiği için, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.



