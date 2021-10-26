Japonya'da Prenses Mako ile Komuro Kei evlendi

Kyodo ajansının haberine göre İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo) çiftin evliliğine ilişkin yasal evrakları ilgili kuruma sundu. Resmi evrakların onaylanması sonucu her ikisi de 30 yaşında olan Mako ve Komuro Kei evliliğe adım attı.