Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gaza maruz kaldı

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 07:29
Oscar’lı ünlü oyuncu Jared Leto, hafta sonu İtalya’nın Roma kentinde aşı karşıtı bir protestonun ortasında yanlışlıkla sıkışıp kaldıktan sonra göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını söyledi.
Leto, protestocuların polisle karşı karşıya geldiğini gösteren birkaç fotoğraf ve video paylaştı.
Reuters'e göre protestolar, İtalya'nın, tüm işçilerin Covid-19 yeşil pasaportuna sahip olmasını zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi olmasına tepki olarak gerçekleşti. Yasa, 15 Ekim'de yürürlüğe giriyor.