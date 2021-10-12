Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Ünlü aktör Jared Leto, Roma sokaklarında tesadüfen arasına karıştığı aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini gösteren videolar yayınladı.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 11:18

Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 1

Oscar’lı ünlü oyuncu Jared Leto, hafta sonu İtalya’nın Roma kentinde aşı karşıtı bir protestonun ortasında yanlışlıkla sıkışıp kaldıktan sonra göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 2
49 yaşındaki Amerikalı yıldız, sosyal medyada, “İtalya’da protestoya yakalandım. Anladığım kadarıyla aşı zorunlulukları / yeşil pasaportla ilgiliydi. Göz yaşartıcı gaza maruz kaldım” mesajıyla bir video yayınladı.
Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 3

Leto, protestocuların polisle karşı karşıya geldiğini gösteren birkaç fotoğraf ve video paylaştı.

Reuters'e göre protestolar, İtalya'nın, tüm işçilerin Covid-19 yeşil pasaportuna sahip olmasını zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi olmasına tepki olarak gerçekleşti. Yasa, 15 Ekim'de yürürlüğe giriyor.

Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 4
Leto, aşı konusundaki tutumunu açıklamadı, ancak pandemi boyunca hep maskeyle görüntülendi. Hatta eylül ayında New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Staud'un defilesinde ön sırada otururken maske takan tek konuktu.
Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 5
Ünlü oyuncu, zaman zaman sıra dışı maskeleriyle de objektiflere takıldı.
Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 6
Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 7
Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi - 8

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