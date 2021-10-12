Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Leto, protestocuların polisle karşı karşıya geldiğini gösteren birkaç fotoğraf ve video paylaştı.

Reuters'e göre protestolar, İtalya'nın, tüm işçilerin Covid-19 yeşil pasaportuna sahip olmasını zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi olmasına tepki olarak gerçekleşti. Yasa, 15 Ekim'de yürürlüğe giriyor.