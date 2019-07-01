Jared Leto tatilde paparazzilerden gizlenmeye çalıştı
ntv.com.tr
İtalya'da tatil yapan Oscar'lı oyuncu Jared Leto, paparazzilerden gizlenmek için kıyafet önlemi alsa da görüntülenmekten kurtulamadı.
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Oscar’lı oyuncu Jared Leto, İtalya’nun Sardinya Adası’nda tatil yapıyor.
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47 yaşındaki ABD’li oyuncu, adada bir kız arkadaşıyla dolaşırken görüntülendi.
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Ünlü oyuncu, hasır şapka, renkli bir şal, çorap ve terlikten oluşan stiliyle kendini gizlemeye çalıştı.
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Ancak Leto, gizlenmeye çalışırken daha fazla dikkat çektiği kıyafetiyle paparazzilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.
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Bugüne dek büyük bütçeli Hollywood filmlerinin yanı sıra bağımsız yapım olan küçük filmlerde de rol alan ve 2013 yapımı Dallas Buyers Club ile En İyi Yardmcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Leto’nun bir sonraki filmi Morbius olacak.
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Leto’nun yeni filmi, 2020’de seyirciye buluşacak.
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7Leto, filmin setinden en son bu fotoğrafı paylaşmıştı.