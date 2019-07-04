Jasmine Tookes ve Elsa Hosk'un İstanbul turu

Geçmiş dönemlerde Victoria’s Secret’ın meşhur 'Fantasy Bra'sını (Fantezi Sütyeni) taşıyarak yıldızları parlayan Jasmine Tookes ve Elsa Hosk'un İstanbul'a geldi. İkili şehrin çeşitli yerlerini gezdiği ve konakladıklarını anları sosyal medyadan da yayınladı.
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Victoria’s Secret melekleri Jasmine Tookes ve Elsa Hosk İstanbul'a geldi.
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Şehrin tarihi yerlerini ziyaret eden ikili ünlü restoranlarında birlikte yemek yedi.
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Ayasofya, Kapalıçarşı, Galata Kulesi başta olmak üzere birçok müzeyi de gezen melekler, her gittikleri yerde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Sevgilisi Tom Daly'nin eşlik ettiği Elsa Hosk boğazda havuz keyif de yaptı.
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Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk markanın değerli taşlarla süslü 1 milyon dolarlık Fantezi Sütyeni tanıtarak şöhret olmuştu.
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2017 Victoria's Secret Fashion Show'da ise Jasmine Tookes Fantezi Sütyeni giyerek podyumda boy göstermişti.
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İşte ikilinin İstanbul turundan paylaştıkları diğer kareler...