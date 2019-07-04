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Jasmine Tookes ve Elsa Hosk'un İstanbul turu

Geçmiş dönemlerde Victoria’s Secret’ın meşhur 'Fantasy Bra'sını (Fantezi Sütyeni) taşıyarak yıldızları parlayan Jasmine Tookes ve Elsa Hosk'un İstanbul'a geldi. İkili şehrin çeşitli yerlerini gezdiği ve konakladıklarını anları sosyal medyadan da yayınladı.

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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    Victoria’s Secret melekleri Jasmine Tookes ve Elsa Hosk İstanbul'a geldi.


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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    Şehrin tarihi yerlerini ziyaret eden ikili ünlü restoranlarında birlikte yemek yedi.


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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    Ayasofya, Kapalıçarşı, Galata Kulesi başta olmak üzere birçok müzeyi de gezen melekler, her gittikleri yerde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    Sevgilisi Tom Daly'nin eşlik ettiği Elsa Hosk boğazda havuz keyif de yaptı.


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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk markanın değerli taşlarla süslü 1 milyon dolarlık Fantezi Sütyeni tanıtarak şöhret olmuştu.

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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul

    2017 Victoria's Secret Fashion Show'da ise Jasmine Tookes Fantezi Sütyeni giyerek podyumda boy göstermişti.
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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
    İşte ikilinin İstanbul turundan paylaştıkları diğer kareler...
  • 8

    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
  • 9

    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
  • 10

    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
  • 11

    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
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    Jasmine Tookes , Elsa Hosk, Victoria’s Secret, istanbul
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