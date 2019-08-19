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Jasmine Tookes ve Josephine Skriver, Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonunu tanıttı

ntv.com.tr

Victoria's Secret'ın ünlü 'melekleri' Jasmine Tookes ve Josephine Skriver, markanın yeni koleksiyonunu iki farklı şehirde tanıttı.

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    ‘Melekler’ Jasmine Tookes (28) ve Josephine Skriver (26), Victoria’s Secret’ın sonbahar koleksiyonunu iki ayrı şehirde tanıttı.

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    Josephine Skriver, Boston’daki Natick Alışveriş Merkezi’nde yeni koleksiyondan parçalarla poz verdi.

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    Jasmine Tookes ise Atlanta’daki Lenox Alışveriş Merkezi’nde hayranları ve markanın müşterileriyle bir araya geldi.

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    Büyük ilgi gören her iki model de yeni Victoria’s Secret koleksiyonundan gecelikleri giyerek tanıtıma katıldı.

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    Danimarkalı model Skriver, 2011 yılından bu yana Victoria’s Secret markası ile çalışıyor.

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    2012 yılında Victoria’s Secret modeli olan Amerikalı model Tookes’in, 2016’da Victoria’s Secret’ın meşhur 'Fantasy Bra'sını (Fantezi Sütyeni) giydikten sonra yıldızı parladı.

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