Jasmine Tookes ve Lais Ribeiro merak edilenleri anlattı

1 Victoria’s Secret meleklerinden Jasmine Tookes ve Lais Ribeiro, hafta içinde Miami’deki mağazada yepyeni koleksiyon Sexy Illusions’ı kutladı. Tasarımlarla ilgili açıklamalarda bulunan modeller, çok fazla seyahat ettiklerini ve doğallıktan yana olduklarını söyledi.

2 - Bir gününüz genelde nasıl geçiyor?



Lais: Eğer çalışmıyorsam, spor yapıyorum ya arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Boş günlerimde sahil kenarında dinlenmeyi iple çekiyorum.



Jasmine: Çalışmıyorsam, köpeğimle oynuyor, telefonuma bakıyorum. İyi hissediyorsam spora gidiyorum ve biraz çamaşır yıkıyorum. Çok seyahat ediyorum, o yüzden kızlarla buluşmadan önce bavulumu boşaltıp evimi toparlıyorum. Eğer çalışıyorsam, sabah kalkıp spora, sonrasında da çekime gidiyorum. İşimi bitirip eve geliyorum ve hemen uyuyorum.

3 - En sevdiğiniz gece aktivitesi nedir?



Lais: Arkadaşlarımla güzel bir yemek yiyip sonrasında da dans etmeye ve geceye devam etmeye bayılıyorum. Uzun uzun yenen yemekleri çok seviyorum. Bovling oynamaya gitmeyi ya da havuz başında olmayı da seviyorum.



Jasmine: Ben gerçekten bir reality şov hayranıyım. Birkaç bölüm ‘Housewife’ ya da komik herhangi bir filmi izlemeye bayılıyorum.

4 - Saç ve makyaj tercihleriniz nelerdir?



Lais: Gündüz için hafif ve buğulu bir makyaj tercih ederim. Akşam içinse dumanlı bir göz makyajı yeterli.



Jasmine: Doğal tonlar tercih ediyorum. Kahverengi gibi ten rengi tonlarında buğulu bir makyaj kullanırım. Saç için çok fazla ürün tercih etmiyorum. Tepeden dağınık bir topuz yapabilirim.

5 - Dolabınızda olmazsa olmaz parçalarınız nelerdir?



Lais: Bikini, bodysuit ve rahat bir spor ayakkabı.



Jasmine: Güzel bir çanta, ama içinde iyi kozmetik ürünleri olmalı tabii.