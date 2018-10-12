Jason Momoa ile Lisa Bonet Hawaii turu (Motosiklet tutkunu ünlü isimler)
Gösteri dünyasından tanıdığımız birçok ünlü motosiklet tutkusuyla da biliniyor. Kimi daha hızlı ve küçük olduğu için kolay kullanımdan dolayı tercih ediyor kimi ise tarafiktan kurtulabilmek için motosiklet kullanıyor. İşte önceki gün Jason Momoa ile Lisa Bonet'in de motosikletleriyle görüntülendiği o ünlü isimler...
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1Aquaman'in yıldızı Jason Momoa, önceki gün Harley-Davidson marka motosikletiyle Hawaii sokaklarında görüntülendi.
Eşi Lisa Bonet ile kısa bir gezintiye çıkan ünlü yıldız, salaş tarzıyla dikkat çekti. 18 yaş altına kask takmanın zorunlu olmadığı bölgede, Bonet şapkasıyla şıklığını tamamladı.
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BEYAZIT ÖZTÜRK
Beyazıt Öztürk, önceki gün yeni aldığı özel yapım Vespa motosikletiyle görüntülendi.
Öztürk, motorun orta kısmında bulunan 69 rakamı ise Öztürk’ün doğum tarihini simgelidiği belirtildi.
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3BÜŞRA DEVELİ
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4ACUN ILICALI
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5HÜLYA AVŞAR
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6TAMER KARADAĞLI
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7GÖRKEM SEVİNDİK
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8CEM YILMAZ