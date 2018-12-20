Jason Momoa: Saçlarımı kesersem karım beni terk eder
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinin Khal Drogo’su ve Aquaman filminin baş karakteri Jason Momoa, “Aşk hikayesinin anahtarı” dediği saçlarını kestirmeyecek. Ünlü oyuncu, “Yoksa karım beni terk eder” dedi.
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Önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Aquaman filminin başrol oyuncusu Jason Momoa, saçlarını kesmeyeceğini, aksi halde karısı tarafından terk edilebileceğini söyledi.
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39 yaşındaki ABD’li oyuncu, 11 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun annesi Lisa Bonet’in (51) kendisini bırakmasından korktuğunu söyleyerek saçlarını kesmeyeceğini belirtti.
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Momoa, “Saçlarımı kesersem karım beni terk edebilir dolayısıyla saçlarımı kesmiyorum” dedi.
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Öte yandan hem Aquaman filminde hem de yeni projesinde uzun saçlı karakteri canlandırdığını söyleyen ünlü oyuncu, “Peruk takmak istemiyorum. Sanırım önümüzdeki iki yıl boyunca böyle olacağım” dedi.
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2005 yılında New York’ta bir caz kulübünde tanışan Momoa ve Bonet, daha önce ilişkileriyle ilgili verdikleri röportajda, “Momoa’nın saçlarının aşk hikayelerinin anahtarı” olduğunu söylemişlerdi.
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Oyuncu Lisa Bonet, Game of Thrones yıldızı Jason Momoa ile evlenmeden önce, 1987 ve 1993 yılları arasında müzisyen Lenny Kravitz’le evliydi. Bu evlilikten olan 30 yaşındaki kızı Zoe Kravitz de şimdi ünlü bir oyuncu.