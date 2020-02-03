Jason Momoa’nın kassız ve kel birine dönüştüğü Super Bowl reklamı

Game of Thrones ve Aquaman’in yıldızı Jason Momoa, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da gösterilen reklamıyla gündemde.
Kaslı vücudu ve gür saçlarıyla tanınan oyuncu, reklamda bu görüntüsünün tam tersiyle seyirci karşısına çıktı.
Ev kredisi reklamında oynayan Momoa, reklamda, “Ev, kendim olabildiğim yerdir” diyerek evine girer girmez yapay olduğu anlaşılan kaslarını ve peruğunu çıkarıyor. Geriye zayıf ve kel bir Momoa kalıyor.
Reklamın sonunda eşi Lisa Bonet, Momoa’yı ağırlık kaldırma egzersizinde çalıştırıyor.