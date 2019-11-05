Jason Momoa’ya Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki 

05.11.2019 - 08:44 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 08:50
Aquaman filmiyle yıldızı parlayan Jason Momoa yeni dizisi See'de bir bozayıyla dövüştüğü sahnenin hemen öncesinde çekilen bir görüntüyü Instagram’da yayınlandı.
Görüntülerde ağzındaki bisküviyle ayı besleyen ünlü yıldız Jason Momoa’ya Hayvan Hakları Örgütü (PETA) tepki gösterdi.
PETA, ünlü oyuncu için “Vahşi hayvan sömürüsünü destekleme” ifadelerini kullandı.
Daha önce konuk olduğu Apple Music’in Beats 1 adlı radyo programında sahne hakkında konuşan Momoa, ayının 9 metrelik bir Alaska bozayısı olduğunu dile getirmişti.
Jason Momoa, 1 Kasım'da Apple TV+'ta yayımlanmaya başlayan See'de Baba Voss karakteriyle izleyici karşısına çıktı.