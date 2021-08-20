Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund

Rosie Huntington-Whiteley, Instagram'da yaptığı paylaşımda Jason Statham ile ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham ile birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmak için Instagram'ı kullandı. 34 yaşındaki model, ayna önünde çektiği bir dizi selfie'ye en son olarak belirginleşen karnının göründüğü fotoğrafı koyarak hamile olduğunu duyurdu. Huntington-Whiteley gönderiye "Taaa daahhh!" notunu yazdı ve 2. Raound etiketini koydu. Ardından sektördeki arkadaşlarından bir dizi tebrik yorumu geldi. 2017 yılının Haziran ayında çiftin Jack Oscar adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti... İşte Rosie Huntington-Whiteley'in selfie serisi...