Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund

Rosie Huntington-Whiteley, Instagram'da yaptığı paylaşımda Jason Statham ile ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

20.08.2021 - 11:51

Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 1
İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham ile birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmak için Instagram'ı kullandı.

Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 2
34 yaşındaki model, ayna önünde çektiği bir dizi selfie'ye en son olarak belirginleşen karnının göründüğü fotoğrafı koyarak hamile olduğunu duyurdu.
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 3

Huntington-Whiteley gönderiye "Taaa daahhh!" notunu yazdı ve 2. Raound etiketini koydu. Ardından sektördeki arkadaşlarından bir dizi tebrik yorumu geldi.
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 4
2017 yılının Haziran ayında çiftin Jack Oscar adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti...

Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 5
İşte Rosie Huntington-Whiteley'in selfie serisi...
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 6
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 7
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 8
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 9
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı: 2. raund - 10

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