Jason Statham Türkiye'de. Tatil için yine Antalya'yı seçti
15.04.2026 16:43
Aydın Kayar
Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti ve Antalya'ya geldi. Ünlü isim, tatil keyfini takipçileriyle paylaştı.
"Hızlı ve Öfkeli", "Taşıyıcı", "Cehennem Melekleri" ve "Arıcı: Ölüm Kovanı" gibi projelerle tanınan ve son olarak "Ağır İşci" adlı filmde rol alan Jason Statham, tatil için yine Türkiye'ye geldi. Bir kez daha Antalya'ya gelen ünlü Hollywood yıldızı, kaldığı otelden paylaşım yaparak tatil keyfini gözler önüne serdi.
ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ
Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'den dünyaya gelen çocuklarıyla poz veren ünlü oyuncu, bu kareleri de takipçileriyle paylaştı.
Uzun yıllardır Rosie Huntington-Whiteley ile mutlu bir beraberliği olan 58 yaşındaki Statham'ın 2017 doğumlu Jack Oscar adında bir oğlu ve 4 yaşında Isabella James adında bir kızı var.
DAHA ÖNCE DE ANTALYA'YA GELMİŞTİ
Öte yandan Jason Statham, daha önce de İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı "Servet Operasyonu" filminin çekimleri için Antalya'ya gelmişti.
İlk olarak Guy Ritchie'nin 1998 yapımı gangster filmi "Ateşten Kalbe Akıldan Dumana"da boy gösteren ardından 2001 yapımı "Tek"te (The One) rol alarak şöhreti yakalayan Jason Statham, "Taşıyıcı" filmiyle modern aksiyon filmlerinin en tanınmış yüzlerinden biri haline geldi.