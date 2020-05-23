Jason Statham'ın yeni oyuncağı (Karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyenler)

İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, bir arkadaşı ile birlikte, Malibu Kanyonu'nda 8 bin 500 dolara aldığı yeni elektrikli bisikletini denerken objektiflere takıldı.

En güçlü modeli tercih eden 52 yaşındaki oyuncu nakliye için de 400 dolar ödeme yaptı.