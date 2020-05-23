Jason Statham'ın yeni oyuncağı (Karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyenler)

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. O isimlere son olarak Jason Statham eklendi. Ünlü oyuncu yeni elektrikli bisikletiye gezerken görüntülendi. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.

23.05.2020 - 07:53

İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, bir arkadaşı ile birlikte, Malibu Kanyonu'nda 8 bin 500 dolara aldığı  yeni elektrikli bisikletini denerken objektiflere takıldı.
En güçlü modeli tercih eden 52 yaşındaki oyuncu nakliye için de 400 dolar ödeme yaptı.

İşte Jason Statham'ı gibi karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyen ünlü isimler... 

Arnold Schwarzenegger
BACKGRID USA Rosie Huntington-Whiteley


Kelly Rohrbach
Dakota Johnson

Kate Hudson
Isla Fisher
Chris Martin

Alessandra Ambrosio

Simon Cowell

Sarah Silverman

Rosie Huntington Whiteley

Laeticia Hallyday

Jennifer Garner, Samuel Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth

Andy Garcia

Arnold Schwarzenegger

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