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Jasquemus'den 10. yıl dönümüne özel lavanta tarlalarında defile

Fransız moda evi Jacquemus, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttı. Ancak, koleksiyonda yer alan kıyafetlerden çok defile için seçilen mekan ilgi çekti: Provence bölgesinde bir lavanta tarlası.

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    Son dönemin en çok konuşulan genç tasarımcısı Simon Porte Jacquemus’un kendi adıyla kurduğu markası Jacquemus 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu Paris Erkek Moda Haftası’nın hemen arkasından sundu.
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    Modacı, 10. yılına özel olarak hazırlanan 65 parçalık koleksiyonun defilesini Paris'ten 806 kilometre uzaktaki Valensole kentinde yaptı.

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    Güney Fransa'da doğduğu bölgeden sadece 1 saat uzaklıktaki lavanta tarlasında düzenlenen defilenin kosepti lavantaydı. 

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    Jacquemus kırmızı halı yerine lavanta moru renginde bir halıdan podyum yaptı

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    Tasarımlarında doğanın her rengi vardı.

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    İşte koleksiyon kadar podyumuyla da adından söz ettiren defileden fotoğraflar....

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