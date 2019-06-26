Jasquemus'den 10. yıl dönümüne özel lavanta tarlalarında defile
Fransız moda evi Jacquemus, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttı. Ancak, koleksiyonda yer alan kıyafetlerden çok defile için seçilen mekan ilgi çekti: Provence bölgesinde bir lavanta tarlası.
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1Son dönemin en çok konuşulan genç tasarımcısı Simon Porte Jacquemus’un kendi adıyla kurduğu markası Jacquemus 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu Paris Erkek Moda Haftası’nın hemen arkasından sundu.
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Modacı, 10. yılına özel olarak hazırlanan 65 parçalık koleksiyonun defilesini Paris'ten 806 kilometre uzaktaki Valensole kentinde yaptı.
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Güney Fransa'da doğduğu bölgeden sadece 1 saat uzaklıktaki lavanta tarlasında düzenlenen defilenin kosepti lavantaydı.
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Jacquemus kırmızı halı yerine lavanta moru renginde bir halıdan podyum yaptı
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Tasarımlarında doğanın her rengi vardı.
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İşte koleksiyon kadar podyumuyla da adından söz ettiren defileden fotoğraflar....
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