Javier Bardem, cinsel istismarla suçlanan Woody Allen'ı savundu: Suçlamalar kanıtlanmadıkça dedikodudan ibaret

Independent'in haberine göre, Bardem'in Barselona Barselona'da beraber rol aldığı Rebecca Hall'un Allen'ı suçladığı gerçeği sorulduğundaysa aktör şunları söyledi:

"Doğrusunu söylemek gerekirse söylenenlerin hiçbirini takip etmiyorum. Mantığın gerektirdiği şeyi yapmaya çalışıyorum, yani: birinin suçlu ya da masum olduğunu belirlemek için var olan kuralları takip edelim.

Dava yeniden açılırsa ve suçlu olduğu kanıtlanırsa, 'Ne korkunç bir şey' diyen ilk kişi ben olacağım. Ama şimdiye kadar bunu görmedim."