Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde pastanın içinden kadın kıyafetiyle çıktığını anlattı

Haberler 26.01.2022 - 10:25
İspanyol aktör Javier Bardem ile Britanyalı meslektaşı Daniel Craig, 2012 yapımı James Bond filmi Skyfall'da birbirine düşman karakterleri canlandırsalar da gerçek hayatta çok yakın arkadaşlar.
Bardem, 10 yıl önce Craig'in doğum gününde kadın kıyafeti giyerek pastanın içinden çıktığını anlattı.
Independent'in haberine göre Variety'ye dün verdikleri röportajda aktörler filmin çekimleri sırasında Bardem'in Craig için yaptığı eğlenceli sürprizi anlattı.
Craig, Bardem'le doğum günleri arasında sadece bir gün olduğu için o yıl film ekibinin ortak bir parti düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Bardem'in doğum günü 1 Mart, Craig'inse 2 Mart.
İspanyol aktör bu partide Craig'i Marilyn Monroe kılığına girerek şaşırtmış.
"Kadın kıyafeti giydiğini hatırlıyorum ama bunun tamamen başka bir hikaye olduğunu biliyorum" diyen Craig'in sözlerini Bardem şöyle açıkladı:
"Pastadan çıkmıştım. O gece Bond kızı olmam gerekiyordu ve aman Tanrım, öyleydim."
Bardem şu ifadeleri de ekledi:
"Bond kızı giyinip pastadan çıkmam bir yana müziğe yetenekli biri değilim. Yapabildiğim en iyi Marilyn Monroe taklidiyle 'Mutlu Yıllar Sana'yı söylemiştim."