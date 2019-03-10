Javier Bardem: Penelope Cruz ile evde karşılıklı 5-10 dakika konuşunca normale dönüyoruz
Eşi Penelope Cruz ile Herkes Biliyor filminde başrolleri paylaşan Javier Bardem, “Penelope’nin dramatik sahneleri vardı. Eve perişan geldiği günler oldu. Ama ikimiz de rolün etkisinden çıkmayı başarabilen oyuncularız” dedi.
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İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin İspanyolca çektiği ilk film Herkes Biliyor önceki gün vizyona girdi. Başrollerini Penelope Cruz ve Javier Bardem’in paylaştığı filmde mutlu bir düğün, Laura’nın (Penelope Cruz) kızının kaçırılmasıyla trajediye dönüşüyor.
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Oscar ödüllü Javier Bardem, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, “Penelope ile ilk filmimizi o 16, ben 21 yaşındayken çekmiştik. Şimdi 50 yaşındayım. İkimiz de değiştik. Değişmeyen şeyler işimize karşı sevgimiz, içimizdeki güvensizlikler, korkular ve çalışırken hissettiğimiz mutluluk” şeklinde konuştu.
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Bazı sahnelerin eve döndüklerinde zihinlerinde dolaşmaya devam ettiğini söyleyen Bardem, “Ama evde karşılıklı 5-10 dakika konuşunca normale dönüyoruz. Herkes Biliyor’da Penelope’nin dramatik sahneleri vardı mesela. Eve perişan geldiği günler oldu. Ama ikimiz de rolün etkisinden çıkmayı başarabilen oyuncularız” dedi.
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Bardem, eşi Penelope Cruz ile kendisini asıl rahatsız eden şeyi, “Duygularımızda ve ruhumuzda duyduğumuz ağrı” şeklinde tarif etti. Ünlü oyuncu bu ağrıyı şöyle tarif etti: “Günde 10-15 saat karakterin hislerini yansıtırken duygudan duyguya geçiyoruz. Kaslarımızı zorluyoruz hissettirmek için. Eve gidince ikimiz de acı içinde ve yorgun oluyoruz.”
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Bardem, “Akıcı konuşmuyor ama birçok şeyi anlıyor. Senaryoyu da Asghar yazdı. Yönetmen olarak uğraşması gereken birçok iş varken senaryodaki diyaloglara da bir oyuncu gibi çalıştı. Çekeceği sahnelerin diyaloglarını kaydettirip dinledi” dedi.