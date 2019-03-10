Javier Bardem: Penelope Cruz ile evde karşılıklı 5-10 dakika konuşunca normale dönüyoruz

Bardem, eşi Penelope Cruz ile kendisini asıl rahatsız eden şeyi, “Duygularımızda ve ruhumuzda duyduğumuz ağrı” şeklinde tarif etti. Ünlü oyuncu bu ağrıyı şöyle tarif etti: “Günde 10-15 saat karakterin hislerini yansıtırken duygudan duyguya geçiyoruz. Kaslarımızı zorluyoruz hissettirmek için. Eve gidince ikimiz de acı içinde ve yorgun oluyoruz.”