Jay Z ödül törenine saatiyle damga vurdu (Rekor fiyat)
Jay Z eşi Beyonce ile katılıdğı ANAACP Image Ödülleri törenine saatiyle damga vurdu. Amerikalı hip hop müzisyeninin ödül töreninde taktığı kendisine özel üretilen 2.5 milyon dolarlık mavi saatin bugüne kadarki en pahalı Richard Mille olduğu ortaya çıktı.
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1Dünyaca ünlü yıldız Beyonce ile eşi Jay Z, hafta sonu ABD'de düzenlenen NAACP Image Ödülleri törenine katıldı.
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Beyonce 15 yıl aradan sonra ikinci kez Yılın Şov İnsanı, Jay Z ise başkanlık ödülünü kazandıb
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Her zaman lüks yaşamıyla ön planda olan Beyonce tarzıyla yine göz kamaştırırken Jay Z'nin taktığı saat dikkatlerden kaçmadı.
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Tamamı safirden olan Richard Mille marka saatin, 2.5 milyon dolar (14 milyon lira) olduğu açıklandı.
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5Tasarımcı Alex Todd, saatin yapımının 3 bin saat sürdüğünü söyledi.
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Ayrıca ünlü rapçinin saatin rengi için de ekstradan ödeme yaptığı belirtildi.
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Saatin dünyada yalnızca bir tane üretildiği böylece Jay-Z'in dünyanın en pahalı Richard Mille marka saatine sahip olduğu açıklandı.
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