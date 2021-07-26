Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı

Yıldız ikilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.

İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü.

İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.