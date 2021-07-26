Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı

Yıldız şarkıcı Beyonce ve Jay-Z'nin New Orleans'taki evi kundaklandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi. New Orleans Polis Teşkilatı yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti. Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi. Yıldız ikilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı. İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.