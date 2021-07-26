Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı

Yıldız şarkıcı Beyonce ve Jay-Z'nin New Orleans'taki evi kundaklandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

26.07.2021 - 13:11

Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı - 1
New Orleans Polis Teşkilatı yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti.


Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı - 2
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi.


Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı - 3
Yıldız ikilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.


Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı - 4
İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü.


Jay-Z ve Beyonce'nin malikanesi kundaklandı - 5
İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.

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