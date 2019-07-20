Jean Claude Van Damme: Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum

Kendini çok duygusal bir insan olarak tanımlayan Damme, şunları söyledi:

"Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke. İstanbul bunun en büyük yeri. Müslümanlık en eski dinlerden bir tanesi. Tarihine baktığımız zaman muhteşem. Buraya arkadaşlarım tarafından davet edildim. Bugün ilk günümdü ve çok güzel bir gün geçirdim. Bir film çekeceğimiz zaman suyla ilgili bir sahne olduğu zaman otelin su tankı ve havuzu olur. Orada bütün filmlerimizi çevirdik ama şu anda doğal bir denizin kenarındayız. Bugün denizde yüzdüm, masaj aldım. Türkiye'nin suyunun sihrini hissedebildim."