Jeff Bezos gizemli kadınla partide

Jay Z ve Beyonce’nin, Oscar Ödül Töreni sonrası yıldızların katıldığı Vanity Fair After Party'e alternatif olarak düzenlendiği organizasyonda Jeff Bezos şaşkınlığı yaşandı. Eşi Mackenzie Bezos'tan, Lauren Sanchez ile olan ilişkisi yüzünden ayrıldığı konuşulan dünyanın en zengin insanı, partiye gizemli bir kadın ile katıldı.
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Her yıl Oscar ödül töreni sonrası düzenlenen ve geleneksel hale gelen Vanity Fair After Party'nin artık eskisi kadar etkili olmadığını konuşuluyor. Bunun nedenlerinden biri de Beyonce ve Jay Z'in 2 yıldır düzenledikleri kendi Oscar sonrası partileri.
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Ünlü çiftin bu yılkı partisine damga vuran ise Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos (54) oldu.
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Geçtiğimiz günlerde eşi Mackenzie Bezos (48) ile boşanma kararı alan Amazon’un sahibi, şarkıcı Jay Z ve Beyonce’nin partisinde ‘kim olduğu bilinmeyen’ bir kadınla katıldı.
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Bezos ve gizemli arkadaşı partide Natalie Portman ve eşiyle sohbet etti.
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25 yıllık evliliğini bitirme kararı alarak, olası rekor mal paylaşımına imza atmaya hazırlanan Jeff Bezos'un, eşini evli Lauren Sanchez (49) ile aldattığı konuşuluyordu. Bezos'un gizimli bir isimle partiye katılması kafaları karıştırdı.