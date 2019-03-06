Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos'a 30 gün ayrı kalma terapisi
Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanma kararı popülerliğini koruyor... Ayrılık, ihanet hatta üçüncü bir kadının isminin geçtiği yılın boşanmasıyla ilgili şimdi de terapist detayı ortaya çıktı.
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Lauren Sanchez ile olan ilişkisi yüzünden eşi Mackenzie Bezos'la boşanma kararı alan ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, Oscar Ödül Töreni sonrası Jay Z ve Beyonce’nin düzenlediği partiye gizemli bir kadınla katılarak yeni iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştu.
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Boşanma nedeniyle ilgili iddialara bir yenisi daha eklenirken Jeff Bezos’un güvenlik şefi Gavin De Becker’ın, Bezos ve eşi McKenzie’yi bir arada tutmak için terapiste göndermeye çalıştığı ortaya çıktı.
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Eski sunucu Lauren Sanchez’le yaşadığı gizli aşkın basına yansımasının ardından, Becker’ın çifti haftalık ücreti 12 bin 500 dolar olan Hawaii’deki bir terapiste yönlendirdiği belirtildi.
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Vanity Fair’in haberine göre, güvenlik şefinin, Bezos’u Sanchez’den 30 günlüğüne ayrı kalması ve terapiye bu şekilde devam etmesi için teşvik ettiği aktarıldı.
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Dünyanın gözü Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos'un boşanma sonrası yapacağı mal paylaşımı detayında. Nitekim Donald Trump'ın bile isminin karıştığı boşanma sonrası Mackenzie Bezos dünyanın en değerli şirketi Amazon'un en büyük hissedarlarından biri ve haliyle dünyanın en zengin kadını olabilir.