Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı (Rekor tazminat)
Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları bulan tazminat alacağı bildirildi. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.
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1Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzie evliliklerini noktaladı.
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2Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.
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3MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.
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4Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.
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Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.
Boşanmanın ardından MacKenzie 35 milyar doları bulan bir tazminat alacak.
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Mackenzie bu boşanma tazminatıyla Francoise Bettencourt Meyers ve Alice Walton'ın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. İşte Forbes verilerine göre boşanma tazminatı öncesi en zengin 5 işkadını:
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Susanne Klatten / 20.8 milyar dolar
Altana ve BMW holdingleri
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Yang Huiyan / 23.8 milyar dolar
Country Garden Holding
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Jacqueline Mars / 25.9 milyar dolar
Gıda devi Mars
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Alice Walton / 45.4 milyar dolar
Perakende mağazalar zinciri Walmart
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Francoise Bettencourt Meyers / 52.9 milyar dolar
Kozmetik ve güzellik şirketi L'Oréal