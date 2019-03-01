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Jeff Bezos - Lauren Sanchez birlikteliği 200 bin dolara ortaya çıkmış (Kardeş ihaneti)

Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliğini, Sanchez'in kardeşi Michael'in 200 bin dolara National Enquirer dergisine sızdırdığı iddia edildi.

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    Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’la yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Lauren Sanchez, ilişkiyi National Enquirer dergisine sızdırdığı iddia edilen kardeşi Michael ile bütün bağlarını koparmıştı.


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    Wall Street Journal, fotoğrafları ele geçiren National Enquirer dergisinin Michael Sanchez'e fotoğraf, mesaj ve diğer detaylar için 200 bin dolar ödediğini iddia etti.
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    Trump'a yakınlığıyla bilinen National Enquirer dergisinin Bezos ile iletişime geçerek şantaj yaptığı da ortaya çıkmıştı.
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    Ocak ayında 11 sayfalık özel bir dosya hazırlayan dergi, gelecek sayılarda Jeff Bezos'a ait çıplak fotoğrafları da yayımlayacağını açıklamıştı. 


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