Jeff Bezos'a evinin önünde giyotinli tehdit

ABD'de protestocular dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin koyarak tehdit etti. Protestocular Amazon'un polise yardım ettiğini ve çalışanlarına kötü davrandığını iddia etti.

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01.07.2020 - 10:43

ABD'de protestolar corona virüse rağmen devam ediyor. Son olarak göstericiler 165 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un Washington'daki evinin önüne giyotin koydu.







Giyotinin altına da 'Yoksul topluluklarımızı destekleyin. Zengin adamları değil' yazan bir pankart yerleştirildi.







Bir grup gösterici Bezos'un evinin önünde kendisini kınayan açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda protestocular Amazon'un polisin kendilerini gözetlemede yardımcı olduğunu iddia etti. Bunun yanında Amazon'un sendikalara baskı yaptığı ve işçileri kötü koşullarda çalıştırdığı vurgulandı.







Amazon veya Jeff Bezos'tan önceki gün yaşanan protesto ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak firma çalışanlarına bir adım attı. Amazon pandemi sürecinde ön saflarda çalışmaya devam eden elemanlarına 500 milyon dolarlık 'teşekkürler bonusu' dağıtmaya karar verdi.







GİYOTİN NEDİR?



Giyotinin tarihi ortaçağa dayansa da 1789 Fransız Devrimi ile beraber adını geniş kitlelere duyurdu. Devrimin ardından birçok zengin aristokrat ve yöneticinin kafası giyotinle kesildi.

1792 yılında giyotin Fransa'nın resmi idam aleti haline geldi ve yıllarca kadar kullanıldı.