Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de boşanıyor

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Lauren Sanchez de eşinden boşanıyor.
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un (55) eski eşi MacKenzie'den uğruna boşandığı Lauren Sanchez de eşinden boşanma kararı aldı.
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14 yıllık evli olan çiftin, çocuklarının velayeti ve mal varlıkları konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
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110 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Bezos’un eski eşi MacKenzie, boşanmanın ardından 35 milyar dolarlık rekor servetin sahibi olmuştu.
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Son olarak Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez geçtiğimiz aylarda Fransa tatilinde görüntülenmişti.