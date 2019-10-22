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Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de boşanıyor

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Lauren Sanchez de eşinden boşanıyor.

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    Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un (55) eski eşi MacKenzie'den uğruna boşandığı Lauren Sanchez de eşinden boşanma kararı aldı.


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    14 yıllık evli olan çiftin, çocuklarının velayeti ve mal varlıkları konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.




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    110 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Bezos’un eski eşi MacKenzie, boşanmanın ardından 35 milyar dolarlık rekor servetin sahibi olmuştu.
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    Son olarak Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez geçtiğimiz aylarda Fransa tatilinde görüntülenmişti.
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