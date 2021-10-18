Elon Musk ile girdiği uzuy turizmi yarışıyla gündemde olan Jeff Bezos'un telefonunda ekran koruyucu olarak sevgilisi Lauren Sanchez'in fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı. Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos (57) önceki gün sevgilisi Lauren Sanchez (51) ile New York'ta yemeğe çıktı. Yemekte çifte Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzalez ile onun karısı da eşlik etti. Bezos'un telefonunda duvar kağıdı olarak sevgilisi Sanchez'in fotoğrafını kullandığı görüldü. Çift öpüşerek poz verirken yanlarında Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzalez vardı. Sanchez ile Gonzalez'in bir oğlu var... Lauren Sanchez kimdir ?\nAmazon’un kurucusu Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanması sonrası gözler Lauren Sanchez'in (49) üzerinde. Ayrılığın nedeni olarak gösterilen Sanchez de bir süre sonra eşinden ayrılmıştı... Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in buluşmasından fotoğraflar...