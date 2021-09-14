Jeff Bridges kanseri yendiğini duyurdu

ntv.com.tr 14.09.2021 - 09:07
Big Lebowski filminin yıldızı Jeff Bridges, kanser mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Kanserin ilerlemesi duran ünlü aktör, FX için çekilen The Old Man adlı filmin setine dönmeye hazır olduğunu belirtti.
71 yaşındaki ünlü oyuncu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu. Lenfomaya yakalanan Bridges, lenflerindeki kitlenin küçüldüğünü söyleyerek, lenfomayla mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin yanında hafif kaldığını savundu. Aktör, henüz aşı vurulamadan, ocak ayında virüse yakalanmıştı.
"OKSİJEN DESTEĞİNDEN KURTULDUM"
“Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum” diyen Bridges, ayrıca iyileşme yolculuğunda “harika bir terapistle çalıştığını” da belirtti. Ünlü yıldız, "Yakın zamana kadar etrafta birlikte dolaşmak zorunda kaldığım oksijen desteğinden kurtulmaya odaklandık. Çıkardığı ses bana Darth Vader'ı hatırlatıyor” dedi.
"HAYAT KISA VE GÜZEL"
“Cennetin kapısına yaklaşırken (bütün gece çığlıklar atarak, inleyerek) acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, “Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut” mesajını verdi.
"KIZIMLA DANS EDEBİLECEĞİM"
Oscar’lı oyuncu, iyileşme sürecinde 35 yaşındaki kızı Haley’nin düğününde yanında yürüme isteğinin daha iyi olmasını sağladığını söyleyerek, “Onunla sadece yürümeyeceğim, aynı zamanda baba-kız oksijen desteksiz dans edebileceğim” dedi.
Bridges, 19 Ekim 2020’de kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, “Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum” mesajını paylaşmıştı. Tedaviye başladığını duyuran Bridges, iyileşme haberini de sosyal medyadan açıklayacağını söylemişti.
Ünlü oyuncu Aralık 2020’de saçları kazınmış ve sakalları kesilmiş halde objektife gülümsediği fotoğrafı paylaşmış, “İyi hissediyorum. Saçlarımı kazıttım. Monty adında bir köpeğim var. Doğum günümü kutladım, 71 yaşındayım” notunu yazmıştı.
Kariyeri boyunca yedi kez En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında Oscar’a aday gösterilen Jeff Bridges, 2010’da Çılgın Kalp adlı filmindeki Otis Blake rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.