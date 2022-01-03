Jeffrey Epstein davasında Bill Clinton için çember daralıyor

İddiaya göre Kraliyet içinde yapılan görüşmelerde de suçlu bulunursa Prens’in ülke içinde sürgüne gönderilmesi ihtimali ele alındı. Adı yüz kızartıcı bir suçla anılan Prens, halihazırda dokuz askeri birliğin albayı konumunda.



