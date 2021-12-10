Jeffrey Epstein’in eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı

Eski pilot Rodgers'ın anlattığına göre Epstein, 1990'larda Norveçli zengin bir ailenin varisi olan ve kendisinden yaşça çok genç Celina Midelfart ile ilişki yaşıyordu. O sırada Epstein 40'lı, şu anda 48 yaşında olan Midelfart da 20'li yaşlarındaydı. O dönemde Epstein'ın başka bir kadınla da romantik bir ilişkisi vardı.





