Jeffrey Epstein’in eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı

Haberler 10.12.2021 - 11:58
ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu iddiasıyla kanun önüne çıkarılan Ghislaine Maxwell'ın yargılaması sürüyor. Maxwell davasının sekizinci gününde, 28 yıl boyunca Epstein'ın pilotu olarak görev yapan Dave Rodgers çarpıcı iddialar öne sürdü. Bu iddialar, Maxwell'ın avukatlarından biri tarafından, Epstein'ın eski pilotunun çapraz sorgusu sonrasında ortaya atıldı.
Eski pilot Rodgers'ın anlattığına göre Epstein, 1990'larda Norveçli zengin bir ailenin varisi olan ve kendisinden yaşça çok genç Celina Midelfart ile ilişki yaşıyordu. O sırada Epstein 40'lı, şu anda 48 yaşında olan Midelfart da 20'li yaşlarındaydı. O dönemde Epstein'ın başka bir kadınla da romantik bir ilişkisi vardı.
Maxwell davası kapsamında pilot Rodgers jüriye, Epstein'ın kötü şöhretli "Lolita Express" adlı özel uçağının uçuş kayıtlarını da açıkladı. Bunlara göre Celina Midelfart, bu özel uçakla tam 13 kez seyahat etti. Pilot Rodgers'a, Epstein'ın 1996'da Midelfart ile romantik bir ilişki içinde olduğundan haberdar olup olmadığı sorulduğunda eski pilot "Evet" diye yanıt verdi.
Pilot Dave Rodgers, Ghislaine Maxwell ile Jeffrey Epstein'in bir süre sevgili olduklarını ancak sonra ayrıldıklarını da ileri sürdü. Eski pilotun iddialarına göre Maxwell, özel jetle birçok kez seyahat etti. Bu uçuşların bazılarında Epstein, Maxwell ve İngiltere kraliçesinin ortanca oğlu Prens Andrew'a karşı cinsel taciz davası açan Virginia Roberts'ın da yer aldığını ileri sürdü.
Pilot Dave Rodgers, Ghislaine Maxwell ile Jeffrey Epstein'in bir süre sevgili olduklarını ancak sonra ayrıldıklarını da ileri sürdü. Eski pilotun iddialarına göre Maxwell, özel jetle birçok kez seyahat etti. Bu uçuşların bazılarında Epstein, Maxwell ve İngiltere kraliçesinin ortanca oğlu Prens Andrew'a karşı cinsel taciz davası açan Virginia Roberts'ın da yer aldığını ileri sürdü.
Öte yandan Epstein'in, suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde bulunan kütük evinde çekilmiş bir fotoğrafı, önceki gün Maxwell'in yargılandığı mahkemede gösterildi. Söz konusu fotoğrafa Epstein'ın ABD'nin New York kentindeki mülkünide 2019'da el konulurken, fotoğrafın ne zaman çekildiği belli değil.