Jenna Ortega'dan oyunculuk itirafı. "Neredeyse bırakıyordum"
09.04.2026 09:17
NTV - Haber Merkezi
Hollywood'un yükselen yıldızları arasında yer alan Jenna Ortega, bir dönem neredeyse oyunculuğu bırakacağını itiraf etti.
"Çığlık" (Scream) serisi ve "Wednesday" dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Emmy adayı oyuncu Jenna Ortega, Kid Cudi'nin "Big Bro" adlı podcast'ine katıldı. Kariyeriyle ilgili konuşan 23 yaşındaki ünlü isim, "Stuck in the Middle" dizisindeki rolü sonrası oyunculuğu bırakmaya çok yaklaştığını itiraf etti.
"KENDİMİ KANITLAMAM GEREKİYORDU"
Kendisinin bu karardan döndüren rolün " You" dizisinin ikinci sezonunda hayat verdiği “Ellie Alves” karakteri olduğunu açıkladı.
"Stuck in the Middle"dan ayrıldıktan sonra ne yapacağını hiç bilmediğini söyleyen Jenna Ortega, Kendimi kanıtlamam ve beni tanımayan yeni casting direktörleriyle tanışmam gerekiyordu" dedi.
"OYUNCULUĞU BIRAKACAKSAM DOĞRU ZAMAN DİYE DÜŞÜNDÜM"
Ünlü oyuncu, sözlerine "Eğer oyunculuğu bırakacaksam doğru zaman diye düşündüm. Liseye başlıyordum ve bu karar için iyi bir dönem gibi geldi" diye devam etti.
Ekibiyle birkaç ay bu konu üzerinde konuştuklarını ifade eden Ortega, "Sonra 'You' dizisi için seçildim, sete gittim, çok sevdim ve harika zaman geçirdim" dedi. Jenna Ortega, yaşananların ardından "Evet, bunu bırakmanın imkanı yok" diye düşündüğünü aktardı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Kariyerine "Richie Rich", "Stuck in the Middle" gibi çocuk programlarıyla başlayan Ortega, son olarak "The Gallerist" adlı filmde Natalie Portman ile kamera karşısına geçti.
Jenna Ortega, kariyeri boyunca "You", "Çığlık 6", "Wednesday", "Tek Boynuzun Ölümü", "Beterböcek Beterböcek" gibi projelerde rol aldı.
HAYATINI DEĞİŞTİREN FİLMİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Jenna Ortega, daha önce de Denzel Washington'ın başrolde yer aldığı 2004 yapımı Gazap Ateşi'ni (Man on Fire) izledikten sonra kariyer yolunu değiştirdiğini açıklamıştı.
Filmde Dakota Fanning'in performansını izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdiğini anlatan ünlü isim, ""Başkan ve astronot olmak isteyen 6 yaşındaki halime o kadar minnettarım ki... Çünkü her zaman bir çıkış yolu aradığımı şimdi anlıyorum" demişti.