Jennifer Aniston ''Anne olmak istemiyor'' iddialarına sert çıktı: ''Neler yaşadığımı bilmiyorlar''

Aniston, sözlerine “Bebek istemiyormuşum, çünkü bencil ve işkolik biriymişim… Bir noktadan sonra bunları duymazlıktan gelemiyorsun. İnsanım sonuçta. Hepimiz insanız'' şeklinde devam etti.

Tüp bebek (IVF) tedavisi gördüğünü belirten ABD'li oyuncu, ''Keşke daha genç yaşta yumurtalarımı dondurmuş olsaydım'' dedi. Bu süreci “oldukça zorlu” olarak tanımlayan yıldız isim, çeşitli yöntemlere başvurduğunu ancak bunların çoğunun başarısız olduğunu anlattı.

“IVF yaptırdım, Çin çayları içtim, ne varsa denedim. Elimden gelen her şeyi yaptım.”



