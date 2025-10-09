Jennifer Aniston ''Anne olmak istemiyor'' iddialarına sert çıktı: ''Neler yaşadığımı bilmiyorlar''
Friends dizisinde 10 yıl boyunca Rachel Green karakterine hayat veren Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, yıllardır hakkında yapılan “Çocuk istemiyor çünkü bencil biri” iddialarına sert çıktı.
Brad Pitt ile beş yıl süren evliliğiyle de sık sık gündeme gelen Aniston, Harper’s Bazaar UK dergisine verdiği bir röportajda, aile kuramamasının arkasındaki gerçekleri paylaştı.
“İnsanlar son 20 yıldır aile kurmak için neler yaşadığımı bilmiyorlar çünkü çıkıp da sağlık sorunlarımı anlatmıyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez” diyen Aniston, kamuoyunda oluşan yanlış algıyı düzeltme ihtiyacı hissettiğini söyledi.