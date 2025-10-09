Jennifer Aniston ''Anne olmak istemiyor'' iddialarına sert çıktı: ''Neler yaşadığımı bilmiyorlar''

Friends dizisinde 10 yıl boyunca Rachel Green karakterine hayat veren Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, yıllardır hakkında yapılan “Çocuk istemiyor çünkü bencil biri” iddialarına sert çıktı.

Brad Pitt ile beş yıl süren evliliğiyle de sık sık gündeme gelen Aniston, Harper’s Bazaar UK dergisine verdiği bir röportajda, aile kuramamasının arkasındaki gerçekleri paylaştı.

“İnsanlar son 20 yıldır aile kurmak için neler yaşadığımı bilmiyorlar çünkü çıkıp da sağlık sorunlarımı anlatmıyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez” diyen Aniston, kamuoyunda oluşan yanlış algıyı düzeltme ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Aniston, sözlerine “Bebek istemiyormuşum, çünkü bencil ve işkolik biriymişim… Bir noktadan sonra bunları duymazlıktan gelemiyorsun. İnsanım sonuçta. Hepimiz insanız'' şeklinde devam etti.

Tüp bebek (IVF) tedavisi gördüğünü belirten ABD'li oyuncu, ''Keşke daha genç yaşta yumurtalarımı dondurmuş olsaydım'' dedi. Bu süreci “oldukça zorlu” olarak tanımlayan yıldız isim, çeşitli yöntemlere başvurduğunu ancak bunların çoğunun başarısız olduğunu anlattı.

“IVF yaptırdım, Çin çayları içtim, ne varsa denedim. Elimden gelen her şeyi yaptım.”

Brad Pitt ile yollarını 2005 yılında ayıran Aniston, o dönemde aktörün Mr. & Mrs. Smith filminde Angelina Jolie ile tanışmasının ardından ayrılıklarının gerçekleştiğini söyledi. Ancak, Pitt’in onu çocuk istemediği için terk ettiği iddialarını “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

Brad Pitt’ten sonra Justin Theroux ile aşk yaşayan Aniston,  Theroux ile 2017 yılında yollarını ayırdı.

Aniston, “Geçmişte çok zor şeyler yaşadım ama bunlar olmasaydı, bugün olduğum kişi olamazdım” diyerek acı tecrübelerin kişisel dönüşümüne katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

