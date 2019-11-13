Jennifer Aniston: Çocuk deneyimini kariyer için bırakmam

Kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabı ile kendisinden söz ettiren ve kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Jennifer Aniston, "Kariyeri için çocuk yapmadı" yorumları hakkında konuştu.
Başından iki kez evlilik geçen Aniston, hiç hamile kalmadığını basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini buna da çok kızdığını söyledi.
Ellen Degeneres Show'a katılan Aniston şu sözleri dile getirdi: “Bana ilham veren kadınlar, hem kariyerleri hem de çocukları olanlar… her zaman çocuk sahibi olmak istemişimdir ve bu deneyimi bir kariyer için asla bırakmam. Hepsine sahip olmak istiyorum”
“Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir”
Bir gün anne olabileceğini de belirten Aniston, Brad Pitt'ten ayrıldıktan uzun bir süre sonra Justin Theorux ile evlenmiş ve iki yıl evli kaldıktan sonra ayrılmıştı.