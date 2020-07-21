Jennifer Aniston entübe olan arkadaşının fotoğrafıyla uyardı (Corona günlerinde ünlüler)

"Bu, arkadaşımız Kevin. Çok sağlıklıydı, altta yatan bir sağlık sorunu yoktu. Bu, Covid. Gerçek. Yenebileceğimizi düşünme saflığında olmamalıyız. Bitmesini istiyorsak başarırız. Atabileceğimiz tek adım şu ki lütfen bu lanet maskeyi takın. Bu korkunç virüs yüzünden acı çeken bu insanları düşünün. Aileniz için yapın. Kendiniz için yapın. Covid tüm yaşları etkiliyor.

Not: Bu fotoğraf nisan ayının başında çekildi. Şükür ki şimdi hemen hemen iyileşti. Dualarınız için hepinize teşekkürler."